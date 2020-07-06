دوام كامل للموظفين في الفجيرة بعد فحصهم



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد المهندس محمد سيف الافخم، مدير عام بلدية الفجيرة أن العاملين بالبلدية باشروا مهام عملهم بالأمس بنسبة 100 بالمئة ضمن متطلبات المرحلة الثالثة والأخيرة طبقاً للتدرج في عملية الدوام الذي بدأ بمباشرة 30 بالمئة من القوة ثم ارتفع في المرحلة الثانية إلى 50 بالمئة وبالطاقة الكاملة في المرحلة الثالثة، مشيراً إلى أن البلدية بالتعاون مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع بالتنسيق مع دائرة الموارد البشرية بالفجيرة أخضعت جميع العاملين لفحص فيروس كورونا خلال الأيام الماضية ضمن الاجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية التي تنتهجها البلدية للحفاظ على سلامة موظفيها.

وأشار إلى أن إدارته ضمن حرصها على سلامة العاملين والمراجعين أعادت بالأمس افتتاح مركز إسعاد العاملين بمركز «الفجيرة مول» وتخصيصه لإنجاز جميع المعاملات الخاصة بقسم الرخص التجارية بالتوازي مع تقديم نفس الخدمة على الموقع الالكتروني.

من جهته أوضح المهندس علي قاسم مدير عام مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية أن موظفي المؤسسة عادوا في وقت سابق إلى العمل المكتبي بالمبنى الرئيسي ومرافِق المؤسسة الأخرى بمعدل 50 بالمئة لمدة أربعة أسابيع كمرحلة أولى وتم استكمال عودة الكوادر الوظيفية بمعدل 100 بالمئة أمس بعد نجاح المرحلة الأولى في ظل التزام الموظفين بإرشادات العمل المكتبي طبقاً لعدة إجراءات احترازية ووقائية مُحكمة لإيجاد بيئة عمل ملائمة صحياً، منها تعقيم المبنى بالكامل والمرافق التابعة له لتحقيق الاستقبال الآمن للموظفين، ورفع الوعي الذاتي وإعداد تعاميم خاصة بالموظفين بالإجراءات المُتخذة داخلياً، كما وَزعت المؤسسة إرشادات الوقاية في المداخل والمصاعد والمكاتب والتأكيد على ضرورة التباعد الجسدي إلى جانب بوابات التعقيم وأجهزة التحقق من حرارة الموظفين عند قدومهم.

باشر العاملون في الدوائر المحلية بحكومة الفجيرة أمس أعمالهم بقوة 100% تماشياً مع قرار حكومة الإمارة بمباشرة جميع الموظفين أعمالهم المكتبية والميدانية ابتداء من صباح أمس الأحد.