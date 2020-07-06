شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب يتعهد بدحر اليسار الراديكالي.. وبايدن يدعو إلى الاتحاد والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس السبت، تعهده بدحر «اليسار الراديكالي» و«الماركسيين» و«الفوضويين»، مندداً خلال كلمته بمناسبة ذكرى الاستقلال بالمحاولات التي جرت مؤخراً لإزالة النصب التذكارية لشخصيات تاريخية بوصفها محاولات لتدمير الولايات المتحدة، في وقت دعا خصمه في الانتخابات جو بادين إلى الاتحاد لتجاوز «أكثر من مئتي عام من العنصرية الممنهجة».

وفي مراسم جرت في حديقة البيت الأبيض، ألقى ترامب خطاباً اتسم بطابع انتخابي في بلد يشهد انقسامات حادة التظاهرات ضد العنصرية.

وقال ترامب: «نحن في طريقنا لدحر اليسار الراديكالي والماركسيين والفوضويين ومثيري الشغب واللصوص».

وخلافاً للخطب الرئاسية الداعية في هذه الذكرى إلى تعزيز الشعور الوطني ووحدة الأمريكيين هاجم ترامب أيضاً وسائل الإعلام التي «تتهم معارضيها ظلماً بالعنصرية».

وقال ترامب: «بقدر ما تكذبون وتفترون بقدر ما سنعمل من أجل قول الحقيقة وسننتصر».

وتابع: «هناك دائماً من يسعون للكذب بشأن الماضي من أجل كسب السلطة في الوقت الحالي، الذين يكذبون بشأن تاريخنا، الذين يريدوننا أن نخجل ممن نكون نحن. الهدف هو التدمير».

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وبعد الخطاب الرئاسي العنيف، قامت طائرات من الحرب العالمية الثانية وسرية طائرات من وحدة «بلو انجلز» التابعة للبحرية الأمريكية، بعرض جوي. وهذه السنة، بدت احتفالات الرابع من يوليو محدودة في أنحاء أمريكا بسبب انتشار وباء كوفيد-19، إذ ألغت عدة مدن احتفالات بالألعاب النارية، مثل أتلانتا في ولاية جورجيا وناشفيل بولاية تينيسي، أما في هيوستن التي تعد بؤرة للوباء في الجنوب، فقد احتفل الأمريكيون بهذا العيد الوطني عبر الانترنت. وبقيت ساحة «ناشيونال مول» التي تضم نصباً رسمياً في العاصمة الاتحادية، ومحيطها مفتوحين للجمهور لألعاب نارية وصفت ب«الضخمة».

وتحيي الولايات المتحدة في هذه الذكرى يوم إعلان 13 مستعمرة بريطانية في 1776 انفصالها عن بريطانيا وتأسيسها الولايات المتحدة الأمريكية. وتأتي الاحتفالات بالذكرى هذه السنة ببعض المرارة. منذ وفاة جورج فلويد الرجل الأسود على يد الشرطة، تشهد أمريكا حركة تاريخية ضد العنصرية، تشبه تلك المطالبة بالحقوق المدنية في ستينات القرن الماضي. ودعا محتجون للمساواة العرقية على بعد خطوات من المكان الذي كان يتحدث فيه ترامب في واشنطن، وساروا في شوارع حول البيت الأبيض وساحة «بلاك لايفز ماتر» ونصب لنكولن التذكاري.

وفي أنحاء البلاد، دعي إلى تجمعات من أجل العدالة والمساواة العرقية وضد حكومة ترامب. وفي واشنطن، دعت حوالى 20 منظمة إلى التظاهر خاصة أمام نصب إبراهام لينكولن.

وقالت كاتيما ماكميلان (24 عاماً) وهي أمريكية من أصل إفريقي: «نريد أن يعرف العالم وليس الولايات المتحدة فقط، أننا نساوي ما يساويه الآخرون». وأسقط متظاهرون تمثال كريستوفر كولومبوس، في مدينة بالتيمور، في أحدث هجوم يستهدف تماثيل شخصيات تتعلق بالعبودية.

ونظم محتجون مسلحون أغلبهم من السود مسيرة قرب مدينة أتلانتا، السبت، مطالبين بإزالة منحوتة الكونفيدرالية التي يعتبرها نشطاء نصبا تذكارياً للعنصرية.

من جهته، صرح المرشح الديمقراطي للانتخابات الرئاسية جو بايدن، أن «بلدنا تأسس على فكرة مفادها أننا نولد جميعاً متساوون».

وأضاف: «لم نكن يوماً بمستوى هذه الفكرة»، داعياً إلى الاتحاد لتجاوز «أكثر من مئتي عام من العنصرية الممنهجة». (وكالات)