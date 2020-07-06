ناصر بن حمد أميناً عاماً لمجلس الدفاع الأعلى البحريني

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"الخليج 365" من المنامة: أعلنت البحرين يوم الأحد، إنشاء جهاز للأمن الإستراتيجي يتبع مجلس الدفاع الأعلى.

وأصدر ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة أمراً ملكياً بتعيين أمين عام لمجلس الدفاع الأعلى في بلاده.

وجاء في الأمر الملكي الذي نقلت تفاصيله الوكالة الرسمية (بنا) أنه "يُعين سمو اللواء الركن الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة مستشاراً للأمن الوطني أميناً عاماً لمجلس الدفاع الأعلى".

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كما أصدر العاهل البحريني أمراً ملكياً بإنشاء "جهاز الأمن الإستراتيجي" يتبع مجلس الدفاع الأعلى، ويعين الشيخ أحمد بن عبدالعزيز آل خليفة رئيساً له".

كما عيّن الملك نائبا لأمين عام مجلس الدفاع الأعلى وجاء في الأمر الملكي أنه "يعين الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد بن عبدالله آل خليفة نائباً لأمين عام مجلس الدفاع الأعلى بالإضافة إلى عمله".

ومجلس الدفاع الأعلى هو أعلى سلطة دفاع في مملكة البحرين ويعتبر مسؤولا عن اتخاذ أعلى مستوى من القرارات المتعلقة بالدفاع والأمن، وتم تأسيسه في 8 ديسمبر 1973.