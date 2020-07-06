شكرا لقرائتكم خبر عن الأمن الأردنى يفك خيوط 5 جرائم قيدت ضد مجهول منذ سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت إدارة البحث الجنائى فى مديرية الأمن العام الأردنية، أنها تمكنت منذ بداية العام الجارى، من كشف 5 جرائم قيدت ضد مجهول وطويت ملفاتها فى أوقات سابقة، بحسب "روسيا اليوم".

وشكلت الإدارة فرق تحقيق متخصصة وفق خطط واستراتيجيات جديدة لإعادة التحقيق بكل القضايا المقيدة ضد مجهول بعد أن أشارت مصادر أمنية إلى أن "هناك جرائم مضى عليها عشرات الأعوام وما يزال الفاعل مجهولا".

وقال العميد المتقاعد سعد العجرمى، إن إعادة فتح ملفات التحقيق فى القضايا المقيدة ضد مجهول خصوصا فى جرائم القتل "يدل على أن هناك عملا شرطيا متقنا يقوم به أفراد الإدارات الأمنية المختصة بهذا النوع من القضايا وهو مؤشر على الحس الأمنى العالي".

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وأضاف أن "متابعتها واكتشاف مرتكبيها يقع الآن ضمن أولويات عمل الجهاز الأمني، من جهته، أكد أستاذ علم الاجتماع فى جامعة البلقاء التطبيقية حسين الخزاعي، أن "نسبة اكتشاف الجريمة فى الأردن تتجاوز 95%، وهى من النسب العالية جدا على مستوى عالمى وهذا شيء يفتخر فيه".

وأضاف أنه "لا يوجد فى الأردن جريمة تظل مخفية، وحتى لو بعد عشرات الأعوام يتم معرفة الجناة وهذا يزيد من ثقة المواطنين بالأجهزة الأمنية".