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تسجيل 52 إصابة جديدة بفيروس كورونا فى موريتانيا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن مدير الصحة الموريتانى سيدى ولد الزحاف، عن تسجيل 52 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع العدد الإجمالى للمصابين إلى 4879 إصابة مؤكدة فى البلاد، بحسب وكالة الأنباء " واس" .

 

وأفاد المسؤول الصحى خلال المؤتمر الصحفى اليومى حول الوضعية الوبائية فى موريتانيا، أنه تم اكتشاف الإصابات الجديدة اثر إجراء 363 تحليلًا مخبريًا، مضيفًا أنه تم تسجيل 39 حالة شفاء من الفيروس،ليصح عدد المتعافين 1844 شخصًا.

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وابلغ عن حالة وفاة واحدة بهذا الوباء، ليصبح عدد المتوفين 130 شخصًا.

 

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