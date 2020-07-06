شكرا لقرائتكم خبر عن «المطلق»: الكذب من رذائل الأخلاق ولؤم الطباع.. يشوه الحياة ويفسد بين الأحبة والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فرق التحرير:
حذر الشيخ الدكتور عبدالله المطلق، عضو هيئة كبار العلماء، من خطورة وتبعات الكذب، حيث أكد أنه من خصال النفاق وهادياً إلى الفجور ويشوه الحياة ويفسد ما بين الأحبة.
وقال الشيخ المطلق، عبر حسابه في “تويتر”: “الكذب من رذائل الأخلاق ولؤم الطباع وهو من أسباب الميل عن الاستقامة والانبعاث في المعاصي والتمادي في الباطل يزيّف الحقائق ويشوّه الحياة ويفسد بين الأحبة ويقطع حبال العبد فيما بينه وبين الله والناس.
وأضاف الشيخ عبدالله المطلق “لذا كان الكذب من خصال النفاق وهاديًا إلى الفجور وطريقًا موصلًا إلى النار كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم”.
كانت هذه تفاصيل خبر «المطلق»: الكذب من رذائل الأخلاق ولؤم الطباع.. يشوه الحياة ويفسد بين الأحبة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.