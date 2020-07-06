الإمارات تواكب المستقبل بهيكلة الحكومة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اعتمد صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، التشكيل الوزاري الجديد للحكومة الاتحادية. وأعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، يوم أمس الأحد 5 يوليو الحكومة الجديدة، بعد التشاور مع أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ومباركته التشكيل، الذي شهد استحداث مناصب وزارية جديدة للتعامل مع مجموعة من الملفات المستقبلية، فضلاً عن بعض التعديلات الهيكلية ضمن مسعى الحكومة لتلبية متطلبات المرحلة المقبلة التي سيكون عنوانها «تكنولوجيا المستقبل ومهارات المستقبل وكوادر الوطن المستقبلية».

وقال صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: «الإخوة والأخوات بعد التشاور مع أخي محمد بن زايد، رعاه الله، الذي بارك الهيكل الجديد للحكومة ووجه بتسخير كافة الموارد للحفاظ على مكتسباتنا، وتسريع مسيرة التنمية في بلادنا، وبعد اعتماد أخي رئيس الدولة، حفظه الله، نعلن عن الهيكل الجديد لحكومة الإمارات»، متابعاً: «هدفنا من التغييرات الهيكلية اليوم هو حكومة أسرع في اتخاذ القرار، وأكثر مواكبة للمتغيرات، وأفضل في اقتناص الفرص وفي التعامل مع المرحلة الجديدة في تاريخنا. حكومة مرنة وسريعة هدفها تعزيز منجزات ومكتسبات الوطن».

وأوضح سموه أنه تم إلغاء 50% من مراكز الخدمة الحكومية وتحويلها إلى منصات رقمية خلال عامين، ودمج نحو 50% من الهيئات الاتحادية مع بعضها أو ضمن وزارات، واستحداث مناصب وزراء دولة جدد سمتها «اقتصادية»، وخلق مناصب رؤساء تنفيذيين في قطاعات تخصصية نحتاج إليها للعبور بقوة للمستقبل.

وأشار سموه إلى أن الحكومة الجديدة أمامها عام واحد لتحقيق الأولويات الجديدة، والتغييرات المستمرة ستبقى شعار المرحلة المقبلة وصولاً لأفضل نموذج حكومي يواكب العصر الجديد ويحقق تطلعات شعب الإمارات خلال المرحلة المقبلة.

وكان من أبرز التعديلات في الحكومة استحداث وزارة للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ودمج هيئة المواصفات والمقاييس معها، وتعيين 3 وزراء ضمن وزارة الاقتصاد، بوزير للاقتصاد، ووزير دولة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، ووزير دولة للتجارة الخارجية، واستحداث منصب وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد.

وشملت الهيكلة الجديدة، «دمج وزارة الطاقة مع وزارة البنية التحتية، لتصبح وزارة الطاقة والبنية التحتية، وإلحاق برنامج زايد للإسكان، والهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية بالوزارة الجديدة، ودمج المجلس الوطني للإعلام والمؤسسة الاتحادية للشباب، مع وزارة الثقافة لتكون وزارة الثقافة والشباب، وإلحاق الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء، ومجموعة بريد الإمارات، ومؤسسة الإمارات العامة للنقل، ومؤسسة الإمارات العقارية بجهاز الإمارات للاستثمار. وتأسيس الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لإدارة أموال الضمان، تحت مظلة جهاز الإمارات للاستثمار» وتعيين رؤساء تنفذيين ل 6 هيئات اتحادية.