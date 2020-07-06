6 ملايين حالـة شـفاء من فيـروس «كورونا» في العالـم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أظهرت إحصاءات جامعة «جونز هوبكنز» الأمريكية أمس الأحد، أن عدد حالات الشفاء في العالم تجاوز 6 ملايين و59 ألفاً، فيما توفي أكثر من 530,7 ألف شخص جراء مرض كوفيد-19. وحسب الجامعة فإن إجمالي الإصابات في العالم زاد بنحو 192 ألف حالة خلال ال24 ساعة الماضية، ليبلغ 11 مليوناً و267,3 ألف.

وتشمل قائمة الدول الأكثر إصابة بكورونا الولايات المتحدة (مليونان و839,4 ألف حالة) والبرازيل (مليون و577 ألفاً) وروسيا (673,5 ألف) والهند (673,1 ألف) وبيرو (299 ألفاً) وتشيلي (291 ألفاً).

وفي تصريح مفاجئ، قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إن 99٪ من حالات فيروس كورونا «غير ضارة على الإطلاق»، وذلك في تعليق على الزيادة القياسية في عدد الإصابات التي تشهدها بلاده في الأيام الأخيرة، مشيراً إلى إجراء 40 مليون فحص وعزا زيادة معدلات الإصابات إلى زيادة الاختبارات التي تجريها الفرق الطبية، لكن مفوض إدارة الغذاء والدواء الأمريكية ستيفين هان رفض، الدفاع عن صحة هذه المزاعم. وقال في مقابلة مع وكالة «سي إن إن» الإخبارية: «لن أدخل في نقاش حول من هو على صواب ومن هو على خطأ»، في إشارة إلى أن تصريح ترامب بعيد عن الواقع.

وتتصدر الولايات دول العالم من حيث الإصابات، وتعاني وفيات عدة جراء فيروس كورونا، إذ سجلت أكثر من 2.8 مليون حالة إصابة بفيروس كورونا، فيما توفي ما لا يقل عن 129 ألف شخص في البلاد، وفقا لآخر إحصائيات جامعة جونز هوبكنز.

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وفي بريطانيا، قدم رئيس الوزراء بوريس جونسون والأمير تشارلز التهاني لهيئة الخدمات الصحية في ذكرى مرور 72 عاماً على تأسيسها وأبديا شعورهما بالفخر بأسلوب إدارة الهيئة لجائحة فيروس كورونا المستجد. وتعافى الاثنان بعد إصابتهما بمرض كوفيد-19 الناتج عن الإصابة بالفيروس وقال جونسون إن الهيئة أنقذت حياته «بلا شك» بعد أن دخل وحدة الرعاية المركزة بسبب إصابته بالمرض. وشارك جونسون في حملة «التصفيق للعاملين بالرعاية الصحية» في تكرار لتقليد أسبوعي لتحية الأطباء والعاملين بالتمريض وغيرهم ممن يقفون في الصفوف الأولى لمكافحة المرض في ذروة انتشاره.

بدوره أشاد الأمير تشارلز ابن ملكة بريطانيا ووريث العرش بالتضحيات التي قدمها العاملون في الهيئة من أجل توفير العلاج لأكثر من مئة ألف مريض تلقوا علاج كوفيد-19 في المستشفيات. وقال إنه كان محظوظاً لأن الأعراض التي عاناها كانت بسيطة ولم يضطر لدخول مستشفى.

وذكرت تقارير أن بريطانيا قررت تخصيص 8.4 مليون جنيه استرليني (10.49 مليون دولار) لدراسة جديدة لفحص التأثيرات على المدى البعيد لمرض كوفيد-19 على المرضى. وقال وزير الصحة مات هانكوك «ونحن نواصل معركتنا ضد هذه الجائحة العالمية، فإننا نتعلم المزيد والمزيد عن التأثير الذي يحدثه المرض، ليس فقط على الصحة المباشرة، ولكن على الصحة البدنية والعقلية على المدى الطويل أيضاً». وقالت وزارة الصحة إن عشرة آلاف شخص سيشاركون في الدراسة التي تقودها جامعة ليستر والمستشفيات في المدينة.

(وكالات)