253 فحصاً مجانياً لـ«كوفيد - 19» باليوم الأول في منطقة النهدة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: محمود محسن

تمكنت حملة الفحوص المجانية لجائحة «كورونا» التي أطلقتها القيادة العامة لشرطة الشارقة، بالتعاون مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع، وعدد من الدوائر الحكومية خلال يومها الأول من فحص 253 من سكان منطقة النهدة في الشارقة.

وقال العقيد ركن عمر علي الغزال، نائب مدير إدارة المهام الخاصة، رئيس لجنة التفتيش على السكنات العمالية «تم وضع اللوحات الإرشادية بأماكن الدخول والخروج بحديقة النهدة محل استقبال المراجعين، وإضافة بوابة تعقيم ذاتية ومن ثم الدخول للخيمة، يلي ذلك التأكد من بيانات المراجعين بعد إبرازهم للهوية الوطنية ونص الرسالة المرسلة إليهم، لتتبقى فيما بعد عملية أخذ العينة منهم».

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وأكد أنه تحسباً لمزيد من الإقبال خلال الأيام القادمة، تم تجهيز موقع جديد ودائم في مركز اكسبو الشارقة يستوعب 3000 مراجع يومياً، على مدى 3 أسابيع لسكان المنطقة المستهدفة، والمركز مزود بتجهيزات تناسب كبار السن وذوي الهمم.

وأوضح نائب مدير إدارة المهام الخاصة، رئيس لجنة التفتيش على السكنات العمالية، أن الحملة التي تم تنظيمها في حديقة النهدة، لاقت إقبالاً متميزاً من مختلف جنسيات سكان منطقة النهدة، الذين حرصوا على الوجود لإجراء الفحص الخاص بفيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19»، والتأكد من سلامتهم ووقايتهم، وجرى ذلك ضمن إجراءات ميسرة على المفحوصين، من خلال خيمتين إحداها مخصصة للرجال وأخرى للسيدات، تم تجهيزهما لتراعي التدابير الاحترازية والوقائية، والتباعد الاجتماعي، ليتكلل اليوم الأول بفحص 153 رجل، و100 سيدة.

وأوضح أن شرطة الشارقة عملت ضمن فريق عمل يضم عدة جهات حكومية تمثلت في وزارة الموارد البشرية والتوطين، ودائرة التنمية الاقتصادية، وهيئات الوقاية والسلامة، وكهرباء ومياه الشارقة، وتطوير معايير العمل، وبلدية مدينة الشارقة، والهلال الأحمر بالإمارة، والجمعية الخيرية، ونجحت في تحقيق أعداد مميزة كحصيلة لليوم الأول من عمليات الفحص لسكان المنطقة.

وبيَّن أن الفرق المختصة والقائمة على عمليات الفحص في إمارة الشارقة، لها تجارب سابقة في تنفيذ عمليات الفحص بالمناطق الصناعية، وقال إن أفراد شرطة الشارقة يعملون بالتعاون مع 14 متطوعاً من عدة جهات.