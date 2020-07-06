حكومة لبنان المحاصرة بالأزمات مهددة بالرحيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بيروت: ”الخليج 365”

ازدادت وتيرة تدهور الأوضاع في لبنان على كل المستويات، المعيشية والمالية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية، خلال الساعات الماضية، مع تسجيل 4 حالات انتحار في غضون يومين، وبدء الناس في شراء «الكاز» لإضاءة القناديل عشية ظلام شبه تام ستغرق فيه البلاد، والتهافت على تخزين البنزين على وقع ارتفاع جنوني في الأسعار. وفي وقت يحاول رئيس الحكومة حسان دياب، توجيه الحكومة «شرقاً» كخيار بديل من الغرب وصندوقه وشروطه، بدا أن هذه الحركة كلّها تدور لملء الوقت الضائع، لا أكثر، في انتظار إيجاد بديل من الحكومة الحالية. وقد تعزز هذا المناخ بفعل مواقف لافتة لوزراء محسوبين على قوى سياسية وازنة في مجلس الوزراء، فقد قالت وزيرة المهجرين غادة شريم إن «التغيير الحكومي وارد في أي وقت وظرف وإذا كان رحيل الحكومة يحلّ الأمور فلا مانع لأن المهم الوصول الى حلول لخلاص الوطن»، في حين أشار وزير الأشغال العامة والنقل ميشال نجار الى أنه «إذا كان التغيير الحكومي يؤدي بالبلاد نحو الأفضل وهناك بدائل عن هذه الحكومة فلا مانع لدى أحد بذلك وهو ما أكد عليه الرئيس دياب نفسه».

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في غضون ذلك، يواصل مجلس الوزراء اللبناني اجتماعاته و«كأنه سيعيش أبداً». وللغاية، يعقد جلسة غداً ( الثلاثاء) في قصر بعبدا، بجدول أعمال دسم حيث سيعرض لوضع الكهرباء وللتدقيق المالي في حسابات مصرف لبنان كما يبحث في استقالة مدير عام وزارة المال الان بيفاني وفي سعر ووزن ربطة الخبز، اضافة الى الوضعين المالي والنقدي، علماً بأن سعر صرف الدولار في السوق السوداء واصل تراجعه أمس، غير أن هذا الواقع يبدو وهمياً لا ثابتاً، ويمهّد لارتفاع جديد.

على الأرض، من الواضح أن اللبنانيين فقدوا الثقة بالحكومة خصوصاً وبالسلطة الحالية عموماً، وما عادوا ينتظرون منها أي حلول للأزمات المعيشية الاقتصادية التي تشتد وطأتها عليهم يومياً. وفي تجسيد لهذه الحقيقة، فهم يواصلون تحرّكاتهم في الشارع في ظل انقطاع التيار الكهربائي بالكامل وتقنين ساعات مولدات الاشتراك. هذا الواقع جعل البطريرك الماروني الكاردينال بشارة بطرس الراعي يطلق صرخته وتحذيره، أمس، حين أشار الى أن «أسوأ ما نشهده اليوم عندنا هو أن معظم الذين يتعاطون الشأن السياسي، لا يعنيهم إلا مكاسبهم الرخيصة ومصالحهم وحساباتهم، وحجب الثقة عن غيرهم، وإدانة الذين يتولون ​السلطة​ في ​المؤسسات الدستورية​. والأكثر ضرراً أنهم يعملون جاهدين على أن يكون الولاء لأشخاصهم ولأحزابهم، لا إلى لبنان ​. إنهم بكل ذلك يتسببون بحرمان لبنان من ثقة الأسرتين العربية والدولية، على الرغم من قناعة هذه الدول بأهمية لبنان ودوره وإمكاناته وقدرات شعبه».

من جهة أخرى، غادر وزير الخارجية اللبناني ناصيف حتي بيروت متوجها الى روما، في زيارة يلتقي خلالها عدداً من المسؤولين، على رأسهم وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو ووزير الدفاع لورنزو غوريني، إضافة الى لقاءات مع السفراء العرب المعتمدين في روما، ورئيس الصندوق الدولي للتنمية الزراعية IFAD جيلبير أنغبو، وعدد من الشخصيات السياسية، الدبلوماسية الإيطالية، كما سيجتمع حتي الثلاثاء مع كل من وزير خارجية الفاتيكان رئيس الأساقفة بول ريتشارد غالاغر، ورئيس مجمع الكنائس الشرقية الكاردينال ساندري.