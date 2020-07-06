إنجاز 90% من الحرم الجديد لجامعة أبوظبي في العين

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

أعلنت جامعة أبوظبي عن إنجاز 90 في المئة من أعمال الإنشاء في حرمها الجامعي الجديد في العين، استعداداً لافتتاحه في أغسطس المقبل، واستقبال الطلبة في الخريف.

يقع الحرم الجديد في منطقة عشارج، ويطابق معايير استدامة بتقييم درجة «لؤلؤة واحدة» ويعمل في المشروع أكثر من 350 عاملاً يومياً، واتخاذ إجراءات الصحة والسلامة المعمول بها، وفقاً لتوجيهات الدفاع المدني في أبوظبي.

وأكد الدكتور علي بن حرمل الظاهري، رئيس مجلس إدارة الجامعة، الاعتزاز بالإنجاز الذي شهده حرمها الجديد في العين، الذي يمثل إضافة نوعية لمسيرتها ويترجم رسالتها مؤسسة وطنية رائدة تحرص على تزويد الطلبة بتجربة تعليمية عالمية المستوى، تعزز الابتكار وتثري المعرفة ببرامج معتمدة دولياً وأبحاث تطبيقية ودور مجتمعي فاعل.. معرباً عن تثمينه لجهود الكوادر التي أسهمت في هذا الإنجاز.