السعودية تمدد تأشيرات وإقامات الوافدين وتؤكد التحكم في الوباء

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عواصم: ”الخليج 365”، وكالات

قررت المملكة العربية السعودية تمديد ‏صلاحية تأشيرة الخروج النهائي للوافدين، بدون مقابل وكذا تمديد صلاحية الإقامة المنتهية للوافدين الموجودين خارج المملكة بتأشيرة الخروج والعودة، ‏والتي تنتهي خلال فترة تعليق الدخول والخروج من المملكة، لمدة 3 أشهر بدون مقابل.

وصرّح مصدر مسؤول بوزارة الداخلية السعودية، بأن القرارات تؤكد الجهود المستمرة التي تبذلها حكومة خادم الحرمين الشريفين، لتخفيف آثار جائحة كورونا على الأفراد ومنشآت القطاع الخاص والمستثمرين، والأنشطة الاقتصادية في المملكة، واتخاذ كافة التدابير الوقائية لمنع انتشاره.

وشملت القرارات أيضاً تمديد صلاحية تأشيرة الخروج والعودة للوافدين التي لم تستغل، ‏و ‏تمديد صلاحية تأشيرة الخروج والعودة لجميع الوافدين الموجودين خارج المملكة. وأكد المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية محمد العبدالعالي، أن المملكة مستمرة في إعداد الدراسات لمواجهة فيروس كورونا. وأضاف المتحدث باسم الصحة السعودية «وصلنا لمرحلة تحكم في انتشار كورونا»، مشيراً إلى أنه «علينا العودة للحياة الطبيعية لكن بحذر». وأعلنت الكويت شفاء 520 حالة جديدة من فيروس كورونا «كوفيد - 19» خلال ال 24 ساعة الماضية ليرتفع عدد حالات الشفاء في البلاد إلى 40 ألفاً و 463 متعافياً.

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من جانب آخر، أعلن رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز، فتح المطارات لاستقبال رحلات جوية ابتداء من نهاية الشهر الجاري.

وقال في كلمة بثتها رئاسة الوزراء إن قرار فتح المطارات بشكل محدود لدول لا تزيد خطورة عن الأردن اعُتمد ضمن خطة الحكومة للمرحلة المقبلة. وأشار إلى صدور شهادة عالمية خلال ساعات باعتماد الأردن وجهة آمنة من قبل المجلس العالمي للسياحة.

وأضاف «إن المعركة مع الوباء لم تنته بعد لكن الفرص ماثلة أمامنا وسنواصل العمل للخروج منها واتخاذ قرارات تعزز مرحلة التعافي».

وحددت الحكومة عودة الرحلات الجوية الاعتيادية على مراحل حسب الدول ومعايير الالتزام بشهادات طبية تثبت الخلو من الفيروس والخضوع لفحوص مخبرية والتقيد بالحجر الصحي لفترات تترواح بين يومين و8 أيام إلى أسبوعين بحد أقصى وفق الفئات المدرجة.

الى ذلك، أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس مرسوماً بتمديد حالة الطوارئ ثلاثين يوماً لمواجهة استمرار تفشي فيروس كورونا. وقال محافظ بيت لحم في جنوب الضفة المحتلة اللواء كامل حميد إن الاغلاق الكلي والمشدد مع إجراءات صارمة سيعطي نتيجة بالحد من توسع دائرة انتشار فيروس الكورونا وقد تتخذ المحافظة قرارات شديدة ضمنها فرض منع التجوال والحركة بشكل كامل. وأضاف المحافظ خلال تصريحات إذاعية «التشكيك بالحالة الوبائية أدخلنا في مشكلة حقيقية وخطيرة والمناسبات الاجتماعية شكلت ما نسبته 85% من أسباب انتشار الفيروس في محافظة بيت لحم وسنعمل على منع انتشاره».