شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة» تصادق على منتج AIR DOCTOR والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”
سجلت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، المنتج AIR DOCTOR، وهو منتج طبي حاصل على المصادقة للتوزيع والتسويق من قبل شركة فارما سوليوشن في دولة الامارات، وحاصل على موافقات وشهادات عالمية.
وحذرت الشركة المنتجة لبطاقة AIR DOCTOR من المنتجات المقلدة، وغير المرخصة من وزارة الصحة، التي تحمل ذات الاسم ولم تثبت فعاليتها ودرجة الأمان بها.
ولفتت إلى عدم الانجراف وراء ما يتم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي من ادعاءات غير صحيحة، والاعتماد على ما يتم إعلانه من الجهات الصحية بالدولة، المتمثلة في وزارة الصحة ووقاية المجتمع والتي تعتبر المنبر الرسمي للتصريح عن أي منتج طبي أو صحي.
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