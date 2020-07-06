تركيـا توقـف ضـخ الميـاه عـن الحـسكــة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكدت مؤسسة مياه الشرب بمحافظة الحسكة السورية، أمس الأحد، أن القوات التركية وحلفاءها أوقفت مجدداً الضخ من محطة مياه علوك بريف بلدة رأس العين التي تعد المصدر الوحيد لتأمين مياه الشرب للمنطقة، فيما استمر منسوب مياه بحيرة سد الفرات في سوريا بالتراجع للأسبوع الثاني على التوالي، حيث يبدو أن تركيا عازمة على خفض حصة سوريا المتفق عليها بين الدولتين.

وذكر مدير مؤسسة المياه في الحسكة محمود العكلة في تصريح لوكالة الأنباء السورية، أن القوات التركية المسيطرة على رأس العين والفصائل المتحالفة معها في إطار عملية ما يسمى «نبع السلام» التركية، أوقفت العمل بمحطة مياه علوك الليلة قبل الماضية، ومنعت عاملي مؤسسة المياه من دخولها. وشددت على أن ما أقدمت عليه قوات الاحتلال التركي يأتي في الوقت الذي يحتاج فيه مواطنو مدينة الحسكة وريفها الغربي لمياه المحطة، ولا سيما في ظل الارتفاع الكبير في درجات الحرارة في مثل هذه الفترة من السنة، مضيفاً أن ذلك يهدد بحرمان نحو مليون نسمة من سكان الحسكة وريفها من المياه. وذكرت الوكالة أن محطة علوك خرجت عن الخدمة أمس الأول، نتيجة تضرر خط ال 20 ك. ف المغذي لها جراء اشتباكات دارت بين مرتزقة الاحتلال التركي الموجودين في المنطقة بسبب صراعات على مناطق النفوذ.

من جهة أخرى، أظهرت لقطات حصرية بثتها قناة «العربية»، تراجع منسوب بحيرة سد الفرات أكبر سدود سوريا بضعة أمتار، وهو ما أدى إلى توقف وتراجع إنتاجية الطاقة الكهربائية التي تغذي مدن شمال البلاد، إضافة إلى توقف نحو ٢٠ مضخة لمياه الشرب وسط شكاوى من الفلاحين من تهديد المحاصيل الزراعية الصيفية، وخاصة القطن من جراء تراجع التدفق المائي، وهو ما ينذر وفق مسؤولين أكراد بحدوث كارثة إنسانية. وتحدث مسؤول عمليات السد شيروان شدو، عن تراجع الطاقة الكهربائية ومياه الشرب ومنسوب المياه من حصة سوريا من نهر الفرات، وآثاره المدمرة على المديين القريب والبعيد.

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من جهة اخرى واصلت القوات التركية، أمس، استقدام التعزيزات العسكرية واللوجستية نحو مواقعها ضمن منطقة «خفض التصعيد» شمال غربي سوريا، فيما استهدفت القوات التركية شاحنة تجارية على طريق الحسكة حلب الدولي، وهو ما أوقع عدداً من الجرحى، في وقت قصفت فيه القوات السورية مواقع للجماعات الإرهابية الموالية لتركيا في ريف إدلب الجنوبي، في حين قتل شخص بانفجار عبوة ناسفة في عفرين.

وذكر المرصد السوري أن رتلاً جديداً، مؤلفاً من نحو 20 آلية، داخل عبر معبر كفرلوسين الحدودي مع لواء إسكندرون، واتجه نحو النقاط التركية في شمال غربي سوريا، ومع استمرار تدفق الأرتال التركية، فإن عدد الآليات التي دخلت الأراضي السورية منذ بدء وقف إطلاق النار الجديد بلغ 4360 آلية، إضافة إلى آلاف الجنود.

وأشار المرصد إلى استهداف القوات التركية لشاحنة تجارية على طريق الحسكة - حلب الدولي المعروف ب أوتوستراد «إم 4»، ما أدى لاحتراق الشاحنة وسقوط جرحى، وكان الطريق قد جرى فتحه، مؤخراً، أمام حركة المدنيين والحركة التجارية بضمانة من القوات الروسية. وكان المرصد أشار في وقت سابق، إلى أن الفصائل الموالية لتركيا تقدمت من مناطق تمركزها في قرية أم عشبة إلى مشروع زراعي (علي سعيد) الذي يقع على الحدود بين مناطق الفصائل الموالية لتركيا، ومناطق «قسد»، بين قريتي أم عشبة وحرمل، وهي قرى تسيطر عليها الفصائل الموالية لتركيا في ريف أبو راسين.

وذكر المرصد، أمس الأحد، أن تعزيزات عسكرية وأسلحة ثقيلة وراجمات صواريخ ومدفعية مع 400 عنصر من القوات الحكومية وصلوا إلى ريف تل تمر، وتجمعوا هناك قبل فرزهم على النقاط العسكرية في ريف أبو راسين. (وكالات)