محاكم دبي تكشف تسجيل 42006 قضايا في «السالفة» الإلكتروني



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:”الخليج 365”



كشفت محاكم دبي عن تسجيل 42006 قضايا في برنامج «السالفة» الإلكتروني في النصف الأول من عام 2020، الذي يمثل دفعة قوية للجهود الحثيثة التي تبذلها الدائرة، لترجمة التوجيهات في تقليل عدد المراجعين، وتذليل الصعوبات لإسعاد المتعاملين، للارتقاء بجودة الخدمات القانونية والقضائية، بما يتماشى مع أهداف خطة «دبي 2021» في بناء حكومة سبّاقة، مبدعة ومتميزة لتلبية احتياجات المستقبل، انطلاقاً من حرصها على تأكيد رؤيتها «محاكم رائدة متميزة عالمياً».

وأوضح خالد الشحي، رئيس قسم الخدمات المركزية، أن برنامج «السالفة» الأول من نوعه في الشرق الأوسط، في توفير خدمات تسجيل القضايا إلكترونياً، حيث تسجل جميع أنواع قضايا المحكمة الابتدائية ومحكمة الاستئناف والعقارية، والتجارية، والعمالية، والمدنية، والأحوال الشخصية ومحكمة التنفيذ، ومركز التسوية الودية للمنازعات، وتسجيل أمر على عريضة بجميع أنواعها، والحجوزات التحفظية، والأمور المستعجلة، من دون الحاجة إلى زيارة مقر المحاكم، كما يتيح لمكاتب المحاماة والمتقاضين تسجيل القضايا إلكترونياً وتدوين كل تفاصيلها، وتحميل الأوراق الثبوتية، وإرسالها إلكترونياً. مضيفاً أن الجهة المختصة ستطلع على تفاصيل القضية والأوراق المرفقة، للتأكد من صحتها، ثم تتواصل إلكترونياً مع صاحبها، لإفادته بوضع معاملته، وما إذا كانت مستكملة للأوراق أم أنها تحتاج إلى إضافات، قبل تحديد قيمة الرسوم، ليصله بعد ذلك، إلكترونياً، ما يفيد بتسجيل القضية، وتحديد المحكمة أو الدائرة التي ستنظر أمامها، وموعد الجلسة الأولى.