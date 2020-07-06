300 مؤسسة وشخصية «لاتينـية» ترفـض المشــروع

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وقّع سبعة رؤساء سابقين لدولٍ في أمريكا اللاتينية، إلى جانب أكثر من 300 مؤسسة وشخصية سياسيّة وثقافيّة وأكاديميّة واجتماعيّة، على بيانٍ يدعو المجتمعَ الدولي إلى فرض عقوباتٍ على «إسرائيل»، بسبب اعتزامها ضمّ أراضٍ فلسطينيةٍ محتلّة، ومضيّها قدماً في تطبيق نظام فصل عنصري «أبارتهايد».

ومن بين الموقّعين على البيان، الرئيسة البرازيليّة السابقة ديلما روسيف، والرئيس الأسبق لولا دا سيلفا، والرئيس البوليفي السابق إيفو موراليس، والرئيس الكولومبي السابق ايرنيستو سامبير، والرئيس الإكوادوري السابق رافائيل كوريا والأورغواياني خوسيه موخيكا، ورئيس الباراجواي السابق فيرناندو لوغو.

وجاء توقيع الوثيقة بمبادرة من اللجنة العربية- الأمريكية، وفي ظل التطورات الخطيرة التي تشهدها القضية الفلسطينية، واشتداد الهجمة الصهيونية الأمريكية على الشعب الفلسطيني وحقوقه الوطنية في ظل ما بات يعرف «بصفقة القرن» وتدين الخطوات الخطيرة التي أعلن عنها رئيس الوزراء «الإسرائيلي» نتنياهو في إطار تطبيق صفقة القرن التي سبق الإعلان الرسمي عن شقها السياسي مجموعة من الخطوات المخالفة لجميع القرارات الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية، والسعي «الإسرائيلي» لفرض السيادة على 30% من الضفة الفلسطينية، بما فيها المستوطنات وغور الأردن وشمال البحر الميت». (وكالات )