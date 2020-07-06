«وزاري عربي» اليوم لبحـث الأزمة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، عن اجتماع وزاري عربي، لبحث مخطط الضم «الإسرائيلي»، معرباً عن أمله أن يُعيد الأشقاء العرب، إذا ما أقدمت دولة الاحتلال على تنفيذ هذه الخطوة، النظر في المعاهدات الموقعة معها، إضافة للتمسك بمبادرة السلام العربية دون تغيير.

وقال عريقات لإذاعة صوت فلسطين إن الرئيس عباس يواصل اتصالاته مع قادة العالم، وأرسل مؤخراً سبع رسائل شخصية لكل دول العالم، تفيد بأن القيادة أعلنت تحللها من الاتفاقيات كافة مع«إسرائيل» أن تنفيذ الضم يعني فعلياً أن نتنياهو يريد تدمير السلطة الفلسطينية

(وكالات )