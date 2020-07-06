«الجامعة» تتلقى شحنة مساعدات طبية من الصين

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة: ”الخليج 365”

تلقت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، أمس الأحد، شحنة من المستلزمات الطبية تحتوي على أعداد من الكمامات الطبية، هدية مقدمة من جمهورية الصين الشعبية، في إطار تعزيز التعاون المتبادل بين الجانبين لمكافحة انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد.

وذكر مصدر مسؤول في الأمانة العامة للجامعة، أن مراسم تسليم الشحنة تمت بحضور السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد رئيس مكتب الأمين العام، ولياو ليتشيانج، سفير جمهورية الصين الشعبية بالقاهرة، حيث أعرب السفير زكي عن بالغ التقدير والشكر للجانب الصيني على هذه الهدية المقدرة التي تعكس عمق علاقات التعاون والصداقة بين الجامعة العربية، والصين، خاصة في ظل الظروف والتحديات الراهنة التي نواجهها جميعاً.

وأكد السفير الصيني عمق أواصر الصداقة والتعاون بين الصين، والجامعة العربية، والاهتمام الكبير الذي توليه لتعزيز العلاقات مع الجامعة العربية، وأمانتها العامة.