انتحار الشباب العربي

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الواقع الاقتصادي والسياسي للحكومات الفاشلة لا شك أنه سيقود إلى أحد أمرين، إما إلى الانتحار أو الهجرة، وفي كلتا الحالتين تخسر الأوطان شبابها وشعلة التنمية ومحركها.

في قطاع غزة قبل يومين، انتحر شاب بإلقاء نفسه من الطابق الخامس في مخيّم الشاطئ للاجئين الفلسطينيين، وانتحر شاب آخر بإطلاق الرصاص على رأسه في شمال قطاع غزة، وتوفي شاب ثالث قبل يومين بعد إشعال النار في نفسه منذ أسبوع.

في لبنان قبل ثلاثة أيام، انتحر شاب بإطلاق الرصاص على رأسه أمام قوى الأمن في بيروت وترك ورقة كتب عليها (أنا مش كافر لكن الجوع كافر)، وانتحر شاب آخر في مدينة صيدا بشنق نفسه بعد أن عجز عن تأمين الدواء والغذاء لعائلته.

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في قطاع غزة الذي يعاني الحصار والفقر وتدني فرص العمل، يبدو أن الشباب وصل إلى طريق مسدود فتضخمت الكآبة لديه ولم يجد غير الموت حلاًّ للتخلص من مرارة العيش وامتهان الكرامة، إضافة إلى الواقع السياسي ورضوخ القطاع تحت سلطة متشددة فشلت في تأمين الحياة الكريمة لأبناء القطاع. وبحسب بيانات صادرة عن وزارة التنمية الاجتماعية في قطاع غزة، وصلت نسبة الفقر في القطاع الذي يقطنه زهاء مليوني نسمة، إلى قرابة 75 في المئة. وفي لبنان الذي يعاني أزمات سياسية واجتماعية واقتصادية وأخلاقية لا تنتهي، وجد المنتحران وغيرهما أن الموت هو السبيل الوحيد للهرب من حياة بائسة يسودها الجوع والفساد. ويبدو أن الصورة القاتمة التي يرسمها الساسة ورجال الاقتصاد للبنان والتنبؤ بالانهيار، دفعت بعض الشباب للانتحار، فالليرة اللبنانية خسرت 80% من قيمتها، وأسعار المواد الغذائية أصيبت بالجنون، ويتندّر اللبنانيون على غلاء اللحم التي وصلت، كما ذكر موقع «ليبانون ديبات» إلى 100 ألف ليرة، أي 240 درهماً للكيلو الواحد، ما يهدد المجتمع بالجوع الحقيقي.

شباب غزة ولبنان ليسوا وحدهم من يقدمون على الانتحار، تقرير منظمة الصحة العالمية الذي صدر في العام 2019 ذكر أن مصر شهدت 3799 حالة انتحار في العام 2016، وهي الأولى عربياً، وحلّ السودان في المرتبة الثانية عربياً في الانتحار، ووصل عدد الحالات إلى 3205، وجاء اليمن في المرتبة الثالثة ب 2335 منتحراً، وحلت الجزائر في المرتبة الرابعة ب 1299 حالة انتحار، ثم العراق 1128 حالة انتحار. وقال التقرير إن المملكة المغربية شهدت ارتفاعاً ملحوظاً في معدل انتحار الإناث مقابل الذكور، 613 حالة انتحار بين الإناث مقابل 400 حالة بين الذكور. وتقول منظمة الصحة العالمية إنه مقابل كل حالة انتحار، هناك الكثير من محاولات الانتحار الفاشلة.

لن نخوض كثيراً في أسباب الانتحار لدى كل من الإناث والذكور، ولا شك أنها متباينة ومختلفة، ولا يوجد لدينا دراسات نفسية وسيكولوجية موثقة للاستناد إليها، لأن المجتمع العربي لا يزال يتعامل مع الأمراض النفسية بخجل ودونية، ويبدو أنه لا توجد محاولات ميدانية للوقوف على هذه الظاهرة التي قد لا يكون الاكتئاب أحد أسبابها الرئيسية، ومن المؤكد أن الأسباب التي تقود إلى الاكتئاب كثيرة وتعتمد على طريقة كل شخص في إدارة أزماته. ونعتقد أن لحظة الانتحار توازي وتواكب لحظة انسداد الحلول ولحظة العماء الكلي للنفس البشرية، ويمكننا أن نزعم أن أسباب الاكتئاب في الوطن العربي تعود إلى انسداد الآفاق أمام الشباب وغيرهم، وغياب الحلول الناجحة التي يجب أن يشارك فيها أصحاب القرار.

وعلى سبيل المثال، أقدمت دولة الإمارات العربية المتحدة قبل أعوام قليلة على تأسيس صندوق الديون المتعثّرة لمعالجة مشاكل أصحاب الديون نتيجة القروض التي لم يتم سدادها، في خطوة استباقية من الحكومة لتجنب الانحدار نحو مشاكل نفسية واجتماعية، ورصدت الدولة مبلغاً كبيراً من المال لتلك المبادرة التي من دونها كان من المحتمل أن تؤدي إلى مشاكل نفسية وعصبية واجتماعية يصعب حلها. هناك حكومات عربية تعلم علم اليقين بالرغبة الجامحة لدى شبابها بالهجرة ولا تقدم على ابتكار مبادرات تبقيهم في بلادهم، رغم أنهم من حملة المؤهلات والخبرات أو التخصصات النادرة، وهناك حكومات تشجّع في السر شبابها على الهجرة بهدف إرسال العملة الصعبة.

إن هذا الواقع الاقتصادي والسياسي للحكومات الفاشلة لا شك أنه سيقود إلى أحد أمرين، إما إلى الانتحار أو الهجرة، وفي كلتا الحالتين تخسر الأوطان شبابها وشعلة التنمية ومحركها.

بكل بساطة، من المعيب في مجتمعاتنا العربية أن يقتل الإنسان نفسه بسبب ضائقة مادية، بينما يوجد في كل مجتمع العشرات من أصحاب المليارات، الذين يرون بلادهم سائرة نحو الانهيار وشعوبهم نحو الجوع ولا يحركون ساكناً. ومن المعيب أن يعيش السياسيون حياة مرفهة بينما يضطر بعض أبناء الشعب إلى الأكل من القمامة، أو قتل أنفسهم. ترى، أي مستقبل ينتظر هذه الحكومات وأجيال المستقبل في ظل السياسات الفاشلة والنزاع على السلطة؟، من المؤكد أنه مستقبل قاتم.

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