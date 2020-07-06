عهد جديد.. برؤية خلّاقة

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ابن الديرة



في ختام فعاليات اجتماع حكومة دولة الإمارات الذي عقد عن بُعد، بعنوان «الاستعداد لمرحلة ما بعد كوفيد - 19»، في مايو الماضي، بمشاركة مسؤولي أكثر من 100 جهة حكومية اتحادية ومحلية، وخبراء عالميين وباحثين ومخططين استراتيجيين في مختلف مجالات العمل الحكومي، أكد صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، مراجعة هيكل الحكومة وحجمها، ودمج وزارات واستحداث تغييرات. لافتاً إلى أن العالم بعد «كوفيد - 19» ليس كما قبله، و«نحتاج إلى حكومة أكثر رشاقة ومرونة وسرعة وقدرة على التأقلم».

هذا التأكيد وضعنا جميعاً في حالة ترقّب وتأهّب، لأن أقوال محمد بن راشد، تأتي بعد دراسة وتأنّ واستشراف لمستقبل بعيد الأفق، بالنظر إلى واقع مملوء بالتحدّيات والمفاجآت. لأن تعزيز الجاهزية وإعادة ترتيب الأولويات الوطنية وتطوير الخطط والاستراتيجيات، للتكيف مع المتغيرات بسرعة أكبر، هو ما تعمل عليه قيادة هذا الوطن، منذ تأسيس هذه الدولة المبدعة، على يد المغفور له، بإذن الله، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، وإخوانه المؤسسين، بهدف تطوير منهجية استباقية شاملة تستشرف معالم هذه المرحلة وتبتكر الحلول لمواجهة التحديات المستقبلية.

وكانت البشرى أمس، باعتماد صاحب السموّ الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، إعلان الشيخ محمد بن راشد، الهيكل الجديد للحكومة، بالتشاور مع صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ومباركته.

التشكيل الجديد استحدث مناصب وزراء دولة جدد، ورؤساء تنفيذيين في قطاعات تخصصية، وإلغاء 50% من مراكز الخدمة الحكومية وتحويلها منصات رقمية، ودمج 50% من الهيئات الاتحادية؛ حكومة مرنة وسريعة هدفها تعزيز المنجزات والمكتسبات، بالتركيز على أساسيات هدفها رفع مستوى الخدمات كافة، الصناعية والأمن الغذائي والطاقة والبنية التحتية. وكذلك اللحاق بركب التطوّر التقني والرقمي والعمل عن بُعد، الذي بات العمود الأساس لمعظم مناحي الحياة. فضلاً عن الاهتمام الكبير بتنمية المجتمع. وخدمة المتقاعدين بتأسيس الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

الحكومة الجديدة، خطوة جبّارة متقدّمة، حققت سبقاً إدارياً وحكومياً، قلّ نظيره في العالم، وأثلجت الصدور، وأبهجت النفوس.

محمد بن راشد، أخذ القرار، ووضع الجميع أمام تحدّ كبير، وأعطاهم مهلة عام كامل، لتحقيق الأولويات الجديدة. لأن التغييرات المستمرة ستبقى شعار المرحلة القادمة وصولاً للأفضل.

نحن أمام فتح حكوميّ مؤزّر، وطريق مملوء بالتحدّيات الجسام، لكن العمل الجاد والمخلص لاستمرار مسيرة الإنجاز والتميّز، يؤكّد أن النجاح حليفنا، كما كان رفيقنا، طوال الأعوام المنصرمة.

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