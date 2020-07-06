أسئلة على هامش الديمقراطية

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لماذا لم يجرؤ آدمي، حافٍ أو منتعل، على الحديث عن ربيع أمريكي، على الرغم من الزلزال الذي جاوز مقياس ريختر؟ لم يقارن أحد جورج فلويد بالبوعزيزي. هل الربيع في العالم الثالث ربيع، وفي ديار الجبروت ليس فصلاً أصلاً؟

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المدرسة هي هي والمحفوظات هي هي: المتقدم والمتخلف، القوي والضعيف، المتربع على آلاف أطنان السبائك الذهبية، وذاك الذي يربط شعبه حجراً على بطنه ويبيت على الطوى، الذرائع واحدة: المتظاهرون عملاء للأجنبي، مدسوسون يحركهم الأعداء، لم يكن الزين ولا من قبله ولا من بعده الأول ولا الأخير. قالها الفرنسي حين أضرمت السترات الصفراء النيران في باريس، ولن يكون الإمبراطور آخر من يدبج الذرائع.

ثمة أسئلة تبدو ساذجة، حين يطرحها المرء في رحاب الديمقراطيات الكبرى، التي ترى البلدان النامية غياهب تعيش في القرون المظلمة. لو سألت أحداً في الدول الغربية: هل تستطيعون في دولكم فتح أفواهكم وطرح أسئلة تتعلق بشؤون تعنيكم؟ لقهقه حتى استلقى على ظهره وأمر لك بطبيب نفسي فوراً، لأنك حتماً تعاني خللاً في الجهاز العصبي، واضطرابات نفسية، وربما ما هو أدهى وأخطر. لكن ذلك السؤال المتغابي، فرصة ثمينة لاستدراج ابن الخواجات إلى المصيدة الاستفهامية: المدنية المتعالية عندكم فاض بها الكيل، قيثارتها ملئت بأنات الجوى، ومع أنكم لا تعانون الكبت، كان لا بد من الفيضان. هذه الأمور بالذات تحيرنا، لأننا في عالمنا العربي خصوصاً لا نستطيع أن نتصور أن القوى الإعلامية الجبارة التي تملكونها، ألقت أضواء كأنها الشموس على مصرع شخص واحد، مع احترام الفرد الإنساني، فاحتدمت السيول البشرية هديرها إلى عنان السماء وهي تهوي على تماثيل الرموز بضربات قال البعض إنها سبارتاكوسية، وشطح آخرون إلى أنها إبراهيمية. عذراً، إعلامكم كان في غيبوبة، حين كانت عظام الألوف المؤلفة تُطحن، كانت اللوبيات تبذل جهوداً مشهودة لكي تصل إليكم أصوات الطحن في إيقاعات مميزة، فكنتم تأخذون ذلك على أنه من تطور الفنون، فتبتكرون له التنظير اللازم. الله على وعيكم وإعلامكم.

لزوم ما يلزم: النتيجة الأعجوبية: بعد كل تاريخ الإمبراطورية، ليس بعيداً أن تفاجىء العالم بأنها تريد أن تقود ثورة أممية على العبودية لتحرير البشرية، لهذا يجب أن تقود العالم بمفردها. وكل فلويد وأنتم بخير.

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