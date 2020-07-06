الخارجية العراقية: لدينا خيارات للتعامل مع استفزازات تركيا

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد متحدث باسم وزارة الخارجية العراقية، أمس الأحد، أن بغداد لديها خيارات للتعامل مع الاستفزازات التركية شمالي البلاد، وذلك في أعقاب معاودة تركيا قصفها لمناطق في محافظة دهوك شمالي البلاد، وقصف بلدة كاني ماسي بالمدفعية مساء السبت، بحسب «العربية نت».

وأعلنت الخارجية العراقية تمسكها بالخيار الدبلوماسي مع تركيا، مشيرة إلى انتظار رد منها. وكان الناطق باسم رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، جدد السبت، رفض الحكومة الاعتداءات التركية على الأراضي العراقية.

وقال المتحدث باسم رئيس الوزراء أحمد ملا طلال، في بيان: القوات التركية تقوم منذ مدة باعتداءات متكررة تجاه الأراضي العراقية، مطالباً بالوقف الفوري لهذه الاعتداءات التي تسيء للسلم الإقليمي، فضلاً عما تشكله من اعتداء على السيادة والأرواح والممتلكات العراقية.

وأضاف أن «الحكومة العراقية سلّمت سفير تركيا في بغداد رسالتي احتجاج رسميتين شديدتي اللهجة، وتؤكد أنها ستلجأ ضمن إطار القانون والمواثيق الدولية إلى تثبيت حق العراق في رفض هذه الاعتداءات ووقفها».