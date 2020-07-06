شكرا لقرائتكم خبر عن نقل المصابين الأتراك فى ليبيا بطائرات إلى مستشفيات طرابلس وأخرى إلى تركيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكرت قناة العربية في خبر عاجل لها منذ قليل، أنه تم نقل المصابين الأتراك بعد استهداف قاعدة الوطية بطائرات إلى مستشفيات طرابلس وأخرى إلى تركيا.

كما ذكرت مصادر لقناة العربية، إصابة قيادات من الاستخبارات التركية في غارات قاعدة الوطية الليبية.

وفى وقت سابق ذكرت قناة العربية، في خبر عاجل لها منذ قليل، على لسان مصادر تأكيدها، وجود إصابة قيادات عسكرية تركية في غارات قاعدة الوطية الليبية.

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وفى وقت سابق كشف مدير إدارة التوجيه المعنوي في الجيش الوطني الليبي العميد خالد المحجوب عن أن أحد القادة المهمين في الجيش التركي كان من بين القتلى الذين سقطوا إثر القصف الجوي على قاعدة الوطية الليبية.

وأكد المحجوب - في تصريحات خاصة لقناة "سكاي نيوز" الإخبارية اليوم /الأحد/ - أنه لا يمكن للرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن يكسب من المغامرة العسكرية في ليبيا.

وأوضح المسؤول العسكري الليبي أن 9 ضربات جوية استهدفت قاعدة الوطية التي تسيطر عليها ميليشيات الوفاق، ودمرت نحو 80% من الأهداف.