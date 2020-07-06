اخبار الخليج

نقل المصابين الأتراك فى ليبيا بطائرات إلى مستشفيات طرابلس وأخرى إلى تركيا

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن نقل المصابين الأتراك فى ليبيا بطائرات إلى مستشفيات طرابلس وأخرى إلى تركيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكرت قناة العربية في خبر عاجل لها منذ قليل، أنه تم نقل المصابين الأتراك بعد استهداف قاعدة الوطية بطائرات إلى مستشفيات طرابلس وأخرى إلى تركيا.

كما ذكرت مصادر لقناة العربية، إصابة قيادات من الاستخبارات التركية في غارات قاعدة الوطية الليبية.

وفى وقت سابق ذكرت قناة العربية، في خبر عاجل لها منذ قليل، على لسان مصادر تأكيدها، وجود إصابة قيادات عسكرية تركية في غارات قاعدة الوطية الليبية.

Advertisements

وفى وقت سابق كشف مدير إدارة التوجيه المعنوي في الجيش الوطني الليبي العميد خالد المحجوب عن أن أحد القادة المهمين في الجيش التركي كان من بين القتلى الذين سقطوا إثر القصف الجوي على قاعدة الوطية الليبية.

وأكد المحجوب - في تصريحات خاصة لقناة "سكاي نيوز" الإخبارية اليوم /الأحد/ - أنه لا يمكن للرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن يكسب من المغامرة العسكرية في ليبيا.

وأوضح المسؤول العسكري الليبي أن 9 ضربات جوية استهدفت قاعدة الوطية التي تسيطر عليها ميليشيات الوفاق، ودمرت نحو 80% من الأهداف.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر نقل المصابين الأتراك فى ليبيا بطائرات إلى مستشفيات طرابلس وأخرى إلى تركيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا