شكرا لقرائتكم خبر عن العربية: الهجوم الصاروخى كان يستهدف القاعدة الأمريكية فى مطار بغداد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكرت قناة العربية فى خبر عاجل لها منذ قليل، أن الهجوم الصاروخى على مطار بغداد كان يستهدف القاعدة الأمريكية في مطار بغداد. قبلها ذكرت مصادر لقناة العربية، في خبر عاجل لها منذ قليل، تحليق طيران مروحي بعد سقوط صاروخ داخل مطار بغداد.

وفى وقت سابق ذكرت قناة العربية، في خبر عاجل لها منذ قليل، سقوط صاروخ كاتيوشا داخل مطار بغداد ولم ينفجر، وقالت القناة، إن الصاروخ سقط قرب صالة الشرف الكبرى داخل مطار بغداد.

وكان "تحالف الفتح" أكد في العراق بزعامة هادي العامري، أن السفارة الأمريكية تحولت لثكنة عسكرية في قلب العاصمة بغداد، لافتا إلى أن الفعل الذي أقدمت عليه السفارة الأمريكية يوم أمس، هو أمر مستغرب وغير مسؤول ويعد انتهاكا لكل الأعراف الدبلوماسية والقوانين الدولية، ويؤكد لنا أن هذا الفعل ينذر باستمرار انتهاك السيادة الوطنية وحرمة الدولة العراقية.

ووفقا لموقع روسيا اليوم، تساءل "تحالف الفتح": "كيف تتحول السفارة والبعثات الدبلوماسية إلى ثكنة عسكرية في قلب بغداد والأدهى من ذلك كيف يوافق أصحاب القرار العراقي بهذه الانتهاكات الصارخة دون أن يحركوا ساكنا"، متابعا: نستغرب وبشدة غياب الموقف الحكومي الواضح والصريح وكذلك نستغرب سكوت وصمت كل الذين كانوا يتباكون على هيبة الدولة دون أن يحركوا ساكنا، لأن ما جرى يوم أمس في بغداد من إرعاب الناس في وضح النهار دون سابق إنذار يقرع جرس الخطر وينذر باستمرار الانتهاكات لحرمة وسيادة العراق".