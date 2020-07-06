ليفربول يمحو صفعة السيتي بثنائية في أستون فيلا

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حقق ليفربول انتصارا بشق الأنفس على ضيفه أستون فيلا، بهدفين دون رد، في المباراة التي احتضنها ملعب “أنفيلد” مساء اليوم الأحد، في الجولة 33 من الدوري الإنجليزي الممتاز.
الانتصار هو الأول للريدز بعد تتويجه رسميًا بلقب البريميرليج، حيث مُني بالهزيمة 4-0 أمام مانشستر سيتي في الجولة الماضية.
وسجل هدفي ليفربول كل من ساديو ماني (71) وكورتيس جونز (89).
بتلك النتيجة، رفع ليفربول رصيده إلى 89 نقطة في صدارة جدول الترتيب، بينما تجمد رصيد أستون فيلا عند 27 نقطة في المركز الـ18.
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