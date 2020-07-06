القبض على شخصَيْن تورَّطا بسرقة عدد من محال المواد الغذائية

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صرَّح النقيب محمد الدريهم، مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية، بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال وتعقُّب مرتكبيها أسفرت – بفضل الله – عن القبض على مواطنَين في العقد الثالث من العمر؛ تورَّطا في سرقة عدد من محال المواد الغذائية تحت التهديد بالسلاح الأبيض، والاستيلاء على ما يقارب (12000) ريال، وسرقة (8) مركبات، ضُبط (3) منها بعد الاسترشاد عنها في مدينة الدمام.
وجرى إيقاف المواطنَين، واتخاذ الإجراءات النظامية كافة، وإحالتهما إلى النيابة العامة.
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