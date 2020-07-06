الخميس : يبدأ منتزة الفراشة برامجه السياحية و الترفيهية

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في عامه الثاني على التوالي منتزه الفراشة بمحافظة المندق بمنطقة الباحة يبدأ برامجه السياحية و الترفيهية الخميس القادم بتنظيم مؤسسة وسام البادية و تحت مظلة بلدية محافظة المندق .
حيث ذكر رئيس مجلس إدارة وسام البادية الأستاذ ” عبدالله الزهراني ” بأن برامج هذا الموسم ستكون بحسب برتكولات السياحة و الترفيه بالإلتزام بالإحترازات التي وجهت به وزارة الداخلية ، مع توفير جميع الوسائل الصحية بالتعاون مع وزارة الصحة بالمنطقة .
و أفاد ” الزهراني ” أن قرابة النصف مليون زائر لمنتزة الفراشة للعام الماضي بتواجد العديد من البرامج كـ : العرضة السعودية و العرضة الجنوبية و برامج مخصصة للتراث قام بها أهل المنطقة الذين تميزوا بالحفاظ على إرث الآباء و الأجداد .
و اختتم ” الزهراني ” بأن الخميس القادم هو بدايةً لبرامج المنتزه مع توفير الجديد من البرامج لكل فئات المجتمع بشعار ” فعاليات وسام البادية ٢ “.
الجدير بالذكر بأن منتزة الفراشة بمحافظة المندق ستكون أبوابة مفتوحة يومياً بالمجان مع تطبيق البرتكول الخاص للسياحة و الترفيه .
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