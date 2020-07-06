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شكرا لقرائتكم خبر عن «المرور»: الأفضلية لمن بداخل الدوار تسهيلاً للحركة المرورية والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أكدت الإدارة العامة للمرور، أمس الأحد، أن قواعد المرور تنص على إعطاء الأفضلية لمن بداخل الدوار.
وقالت الإدارة العامة للمرور عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: إعطاء الأفضلية لمن بداخل الدوار يسهم في سهولة الحركة المرورية، وحق من حقوق الطريق التي يجب الالتزام بها.
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