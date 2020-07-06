مساجد جازان تكشف حقيقة فيديو "الإمام العازف"

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وقال بيان الفرع إنه "سيتخذ كافة الإجراءات القانونية وتجهيز ملف كامل بالقضية لرفعها للجهات المختصة، مطالبا بحقه ضد من قام بنشر هذا المقطع".
ونشر أحد المغردين تدوينة قال فيها إن "الفن والطرب والأدب والثقافة ورث أزلي يتوارثه أبناء جازان من الآباء والأجداد، وهذا إمام مسجد الفيصل بمحافظة صبيا، وظهر في المقطع وهو يعزف على آلة العود".
وأحدثت التغريدة جدلا واسعا ما بين مؤيد ومعارض، ما استدعى إصدار بيان إعلامي من فرع المساجد والدعوة والإرشاد بجازان للتوضيح.
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