إعلام: قصف صاروخي يستهدف مطار بغداد الدولي 

وأفاد مصدر أمني، الاثنين، بأنه تم استهداف محيط مطار بغداد الدولي بصاروخ كاتيوشا.

وقال مصدر، إن "صاروخا من نوع كاتيوشا سقط قبل قليل، في محيط مطار بغداد الدولي"، وفقا لموقع "السومرية نيوز" العراقي.

وأضاف المصدر، "الصاروخ لم ينفجر". مشيرا إلى أن "سقوطه لم يؤد إلى وقوع أي إصابات".

وأفادت مصادر لقناة "العربية الحدث" أن القصف الصاروخي كان يستهدف القاعدة الأمريكية في مطار بغداد.

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كان آخر قصف صاروخي استهدف مطار بغداد، الاثنين 22 يونيو/حزيران الماضي.

وأكد الجيش العراقي في ذلك الوقت، أن صاروخا سقط من طراز كاتيوشا تم إطلاقه من قرية إلى الغرب من بغداد، لكنه لم يسفر عن أضرار كبيرة.

وكثيرا ما تتعرض المنطقة التى تحيط بمطار بغداد الدولي إلى سقوط صواريخ من نوع كاتيوشا.