ارتداء سائق سيارة مصاب بكورونا للكمامة يجنب عائلة من الإصابة بالفيروس

وفي تصريحات لـصحيفة "عاجل" المحلية، أكدت، السيدة التي تدعى "أم ريان"، "إنه في اليوم الذي ثبت فيه إصابة سائق العائلة بالفيروس كانت والدتها وشقيقها يتنقلان معه لقضاء حوائج المنزل، إلا أن ارتداء السائق الكمامة، وكذلك والدتها وشقيقها ساهم ـ بعد الله ـ في منع انتقال العدوى إليهما رغم مخالطتهما له".
وأضافت "بعد ثبوت إصابة السائق بالفيروس، ذهبت والدتي وشقيقي إلى مركز "تأكد" لإجراء الفحوص اللازمة، وظهرت النتيجة يوم أمس سلبية ولله الحمد".
وأكدت أن الكمامات أصبحت واقعًا فرضه فيروس كورونا ولا بد من ارتدائها حتى في التجمعات الأسرية.
في غضون ذلك، أعلنت وزارة الصحة السعودية تسجيل أكثر من 4100 حالة إصابة جديدة يومي الجمعة والسبت، مما رفع العدد الإجمالي إلى 205929 فضلا عن 1858 وفاة.
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