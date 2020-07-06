شكرا لقرائتكم خبر عن سقوط صاروخ كاتيوشا داخل مطار بغداد دون انفجار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكرت قناة العربية، في خبر عاجل لها منذ قليل، سقوط صاروخ كاتيوشا داخل مطار بغداد ولم ينفجر. وقالت القناة إن الصاروخ سقط قرب صالة الشرف الكبرى داخل مطار بغداد.

وفى وقت سابق أكد "تحالف الفتح" في العراق بزعامة هادي العامري، أن السفارة الأمريكية تحولت لثكنة عسكرية في قلب العاصمة بغداد، لافتا إلى أن الفعل الذي أقدمت عليه السفارة الأمريكية يوم أمس، هو أمر مستغرب وغير مسؤول ويعد انتهاكا لكل الأعراف الدبلوماسية والقوانين الدولية، ويؤكد لنا أن هذا الفعل ينذر باستمرار انتهاك السيادة الوطنية وحرمة الدولة العراقية.

ووفقا لموقع روسيا اليوم، تساءل "تحالف الفتح": "كيف تتحول السفارة والبعثات الدبلوماسية إلى ثكنة عسكرية في قلب بغداد والأدهى من ذلك كيف يوافق أصحاب القرار العراقي بهذه الانتهاكات الصارخة دون أن يحركوا ساكنا"، متابعا: نستغرب وبشدة غياب الموقف الحكومي الواضح والصريح وكذلك نستغرب سكوت وصمت كل الذين كانوا يتباكون على هيبة الدولة دون أن يحركوا ساكنا، لأن ما جرى يوم أمس في بغداد من إرعاب الناس في وضح النهار دون سابق إنذار يقرع جرس الخطر وينذر باستمرار الانتهاكات لحرمة وسيادة العراق".