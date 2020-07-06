شكرا لقرائتكم خبر عن بلومبرج: استبعاد قطر من مشروع قطار يربط دول الخليج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت وكالة بلومبرج، أن مشروع قطار بقيمة 15 مليار دولار يربط بين دول مجلس التعاون الخليجي من المتوقع أن يبدأ العمل في عام 2023.

وقالت مستشهدة بتفاصيل جديدة عن الجدول الزمني التابع للأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، إن المرحلة الأولى من مشروع سكة ​​حديد الخليج، التي من المتوقع أن تنتهي في ذلك العام، ستربط السعودية والإمارات وعمان. ومن المتوقع أن تكتمل المرحلة الثانية التي تربط السعودية والكويت والبحرين في عام 2025.

حسب بلومبرج لم يذكر الجدول الزمني لإنهاء المشروع إمارة قطر، عضو مجلس التعاون الخليجي، التي كانت شريكة في المشروع عندما تم الإعلان عنه لأول مرة في عام 2001 كوسيلة لتسهيل التجارة بين دول الخليج. ومع ذلك، فقد قاطعتها المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين على مدى السنوات الثلاث الماضية.

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ومن جهة أخرى كانت شكوى قانونية قدمت إلى المحكمة الاتحادية الأمريكية الأسبوع الماضي، قد كشفت النقاب عن أدلة دامغة تثبت ضلوع حكومة قطر في نشاط إلكتروني إجرامي منظم على شبكة الإنترنت، في جميع أنحاء العالم.وفق صحيفة الرؤية الإماراتية.

لائحة الدعوى التي حصلت الرؤية على نسخة منها، كشفت تعاون قطر مع شركة أمنية في الولايات المتحدة لمساعدة الدوحة في الحصول على عرض لاستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم لعام 2020 وإسكات الأصوات الأمريكية البارزة التي تنتقد الحكومة القطرية ودعمها المستمر للإرهاب.

وأوضحت لائحة الدعوى أن قطر قامت بدفع أكثر من 100 مليون دولار لشركة «غلوبال ريسك أدفايزر» وهي شركة أمنية خاصة، وذلك لتجنيد مجموعة من الموظفين العاملين بها وهم من القراصنة الاختصاصيين والمدربين تدريباً عالياً من قبل المخابرات الأمريكية.