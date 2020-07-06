شكرا لقرائتكم خبر عن صحفى فرنسى يتهم قطر بمحاولة رشوته لمنعه مقابل التوقف عن دعمها للإرهاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اتهم الصحفي الفرنسي نادر علوش إمارة قطر بمحاولة تقديم رشوة له من أجل منعه من الكتابة عن دعمها للإرهاب والتنظيمات الإسلامية المتطرفة في فرنسا.

كتب علوش في تغريدة على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: "عرضت علي قطر أموال لكي أتوقف عن الكتابة عن دعمهم للإسلاميين الفرنسيين".

وأضاف الكاتب الفرنسي، الذي اشتهر بمقالاته الفاضحة للدور القطري في دعم التطرف في فرنسا: "لقد أخافهم عمودي حول التطرف في الرياضة. وأجبت أنه إذا تحول الأمير إلى المسيحية، فسوف أتوقف عن الكتابة عنهم".

وكان الكاتب الفرنسي قد نشر مؤخرا مقالا على صفحات المجلة الفرنسية الشهيرة Valeursactuelles حيث طالب في المقال من وزيرة الرياضة الفرنسية بضرورة العمل على الحد من التدخل القطري في في قطاع الرياضة الفرنسية مشيرا أن قطر تلعب دورا خطير في زيادة حجم التطرف الديني في فرنسا.