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شكرا لقرائتكم خبر عن خلال ساعات.. صرف الدفعة الأولى ضمن مبادرة دعم العاملين في نشاط نقل الركاب والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أعلنت الهيئة العامة للنقل، مساء اليوم الأحد، بدء صرف الدفعة الأولى للمستحقين ضمن مبادرة دعم العاملين في أنشطة نقل الركاب.
وقالت هيئة النقل، في بيان عبر حسابها الرسمي في “تويتر”: “تعلن الهيئة العامة للنقل عن بدء صرف الدفعة الأولى للمستحقين في مبادرة دعم الأفراد العاملين في أنشطة نقل الركاب خلال الساعات المقبلة”.
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