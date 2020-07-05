شكرا لقرائتكم خبر عن خلال ساعات.. صرف الدفعة الأولى ضمن مبادرة دعم العاملين في نشاط نقل الركاب والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلنت الهيئة العامة للنقل، مساء اليوم الأحد، بدء صرف الدفعة الأولى للمستحقين ضمن مبادرة دعم العاملين في أنشطة نقل الركاب.

وقالت هيئة النقل، في بيان عبر حسابها الرسمي في “تويتر”: “تعلن الهيئة العامة للنقل عن بدء صرف الدفعة الأولى للمستحقين في مبادرة دعم الأفراد العاملين في أنشطة نقل الركاب خلال الساعات المقبلة”.