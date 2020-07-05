وزيرة الصحة المصرية تكشف أكثر المدن في إصابات كورونا

وقالت وزيرة الصحة هالة زايد، إن القاهرة لا تزال تحتل المرتبة الأولى من حيث عدد الإصابات بين محافظات مصر، حسب بيان مجلس الوزراء.
وتابعت الوزيرة أن هناك متابعة مستمرة للوقوف على الجانب الوبائي في البلاد، والذي وصفته بأنه "مطمئن" وأن الأسبوع الأخير شهد تراجعا في أعداد الإصابات والوفيات بالفيروس.
وأعلنت وزارة الصحة اليوم الأحد عن تسجيل 1218 حالة إيجابية بفيروس كورونا، و63 حالة وفاة.
وإجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الأحد، هو 75253 حالة من ضمنهم 20726 حالة تم شفاؤها، و 3343 حالة وفاة.
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