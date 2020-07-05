شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الليبى يكشف عن مقتل أحد القادة الأتراك فى قصف قاعدة الوطية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مدير إدارة التوجيه المعنوي في الجيش الوطني الليبي العميد خالد المحجوب عن أن أحد القادة المهمين في الجيش التركي كان من بين القتلى الذين سقطوا إثر القصف الجوي على قاعدة الوطية الليبية.

وأكد المحجوب - في تصريحات خاصة لقناة "سكاي نيوز" الإخبارية اليوم /الأحد/ - أنه لا يمكن للرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن يكسب من المغامرة العسكرية في ليبيا.

وأوضح المسؤول العسكري الليبي أن 9 ضربات جوية استهدفت قاعدة الوطية التي تسيطر عليها ميليشيات الوفاق، ودمرت نحو 80% من الأهداف.

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