شكرا لقرائتكم خبر عن عقيلة صالح: هدف الجيش الليبى تحرير طرابلس من الإرهاب وليس السلطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح أن القوات المسلحة الليبية هدفها تحرير العاصمة طرابلس من الجماعات والمليشيات الإرهابية، وليس السيطرة على السلطة كما تروج جماعة الإخوان الإرهابية، مشيرًا إلى أن الجيش الوطني الليبي حارب الإرهابيين في شرق ليبيا، ونجح في طرد الإرهابيين والدواعش من درنة وحقول النفط ومن بنغازي ومن كل مكان، والآن مستمر في تطهير كل ليبيا من هذه الشراذم.

وأوضح صالح - في تصريحات لقناة "ليبيا الحدث" الإخبارية - أن السلطات الشرعية في ليبيا - والمتمثلة في القيادة العامة (الجيش الوطني الليبي) ومجلس النواب والحكومة الليبية - ليست دعاة حروب، وإنما دعاة أمن واستقرار، لافتًا إلى أنه عندما يتعلق الأمر بالتخريب في الأراضي الليبية وفي طرابلس من قبل هذه المليشيات الإرهابية التي لا يسيطر عليها فايز السراج ولا أحد، فهنا يجب أن تكون هناك وقفة ليس من الجيش الوطني فقط، بل من الشعب الليبي أيضًا.

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