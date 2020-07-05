شكرا لقرائتكم خبر عن الصومال تسجل 36 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجلت الصومال خلال الـ 24 ساعة الماضية 36 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى ألفين و 997 حالة.

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، أوضحت وزارة الصحة الصومالية في بيان اليوم أنه سُجل تعافي 41 مريضاً من الفيروس ليصبح عدد المتعافين 1014 شخصاً، ولفت البيان النظر إلى وفاة 92 شخصاً.

ووصلت اليوم، رحلة جوية من الجسر الجوى الإنسانى التابع للاتحاد الأوروبى إلى مقديشو قادمة من برينديزى ، إيطاليا ، تحمل إمدادات إنسانية وطبية مقدمة من وزارة الخارجية والتعاون الدولى الإيطالية ومنظمات المجتمع المدنى الإيطالية والمنظمات غير الحكومية الدولية.