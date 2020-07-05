شكرا لقرائتكم خبر عن سفير بريطانيا فى بغداد: الأولوية الآن لوقف الهجمات على قوات التحالف بالعراق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد سفير بريطانيا فى بغداد أن الأولوية الآن لوقف الهجمات على قوات التحالف بالعراق، وذلك وفق خبر عاجل لقناة العربية. وعلى جانب آخر، شن التحالف الدولي غارات على أنفاق لتنظيم داعش الإرهابي في نينوى بالعراق، وقال يحيى رسول المتحدث باسم القوات المسلحة العراقية عبر حسابه على تويتر قبل قليل: "وفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة، وبأمر من قيادة العمليات المشتركة العراقية، طيران التحالف الدولي ينفذ ضربات جوية ضد أنفاق تستخدم من قبل عناصر عصابات داعش الإرهابية في نينوى".

وفى وقت سابق أعلن العراق مقتل 10 عناصر من تنظيم داعش الإرهابى في ضربة للتحالف في نينوى، وأعلنت شعبة العلاقات العامة والإعلام العراقية في مديرية شهداء نينوى عن العثور على مقبرة جماعية تضم رفات600 شخص.

وقالت الشرطة - في بيان أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء (نينا)- إنه تم العثور على مقبرة جماعية في قرية (تعديل) الواقعة بين الموصل وقضاء تلعفر تضم رفات 600 شخص.