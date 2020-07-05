شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الليبى: لن نكشف كل أوراقنا بخصوص ضربة قاعدة الوطية العسكرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد مدير إدارة التوجيه المعنوي في الجيش الوطني الليبي العميد خالد المحجوب، أننا لن نكشف كل أوراقنا بخصوص ضربة قاعدة الوطية العسكرية، موضحا أن 9 غارات ضربت قاعدة الوطية، وذلك وفق خبر عاجل لقناة العربية.

وكان العميد خالد المحجوب قد أكد أن ضرب قاعدة الوطية رسالة إلى تركيا أننا في مواجهة صريحة ضد العدو، موضحاً أن هناك أنباء شبه مؤكدة عن مقتل واحد من أهم قادة الجيش التركى بقاعدة الوطية.



وأوضح خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "كل يوم"، على فضائية "ON"، مع خالد أبو بكر، أن هناك معلومات غير مؤكدة عن سقوط عشرات القتلى من الجيش التركى في استهداف قاعدة الوطية.



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وأشار إلى أن نجاح الضربة جاءت بسبب توقيتها المهم، لافتاً إلى أن كل المنطقة غرب سرت هي منطقة عمليات وحظر جوى.

وكانت وسائل إعلام تركية ذكرت إنه تم تداول أنباء عن مقتل قائد تركي و6 ضباط آخرين في الغارات الجوية التي شنتها القوات الجوية الليبية على قاعدة الوطية.