شكرا لقرائتكم خبر عن تركيا تعترف: الأنظمة الدفاعية تضررت من القصف المجهول لقاعدة الوطية بليبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى أول اعتراف صريح بالأضرار الكبيرة التى تعرضت لها القوات والأنظمة الدفاعية داخل مدينة الوطية فى ليبيا، كشفت زارة الدفاع التركية عن أن الأنظمة تضررت بالفعل من القصف المجهول الذى تعرضت له داخل القاعدة الليبية، وذلك وفق مصادر إعلامية.

وكان مدير إدارة التوجيه المعنوي في الجيش الوطني الليبي العميد خالد المحجوب، أكد فى تصريحات له قبل قليل، أنه لا يمكن لأردوغان أن يكسب من المغامرة العسكرية في ليبيا، مشيرا إلى أنه تم ضرب 9 مواقع فى قاعدة الوطية وتدمير نحو 80 فى المائة من الأهداف.

وأضاف المحجوب أنه من بين القتلى في استهداف قاعدة الوطية أحد القادة المهمين في الجيش التركي، لتؤكد هذه التصريحات مدى الضرر الكبير الذى تعرضت له القوات التركية، خلال تواجدها بصورة غير شرعية داخل الأراضى الليبية.