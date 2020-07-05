شكرا لقرائتكم خبر عن العثور على مواد متفجرة من مخلفات داعش الإرهابى غرب بغداد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عثرت القوات الأمنية العراقية على مواد متفجرة من مخلفات داعش الإرهابي غرب بغداد .

وذكرت وزارة الدفاع العراقية - في بيان، نشرته الوكالة الوطنية العراقية للانباء /نينا/ اليوم الأحد- أنه بناءً على معلومات استخباراتية دقيقة تم العثور على مواد متفجرة في احد البزول الموجودة في منطقة البوعبيد غرب بغداد ، حيث عثرت قوة من الفرقة السادسة على ٣ صواريخ طائرة سمتية وصاروخ كاتيوشا وقاعدة هاون ٨١ ملم وقنابر هاون مختلفة الأنواع والاحجام.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر العثور على مواد متفجرة من مخلفات داعش الإرهابى غرب بغداد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.