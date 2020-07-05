شكرا لقرائتكم خبر عن مروحية عسكرية إسرائيلية تقصف موقعا شرق مدينة غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفاد مراسل شبكة "سكاى نيوز"، أن مروحية عسكرية إسرائيلية تقصف موقعا شرق مدينة غزة، وذلك وفق خبر عاجل، وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أنه تم إطلاق قذيفتين صاروخيتين من قطاع غزة على مستوطنات محاذية للقطاع، وذلك وفق خبر عاجل لشبكة "سكاى نيوز".

فيما تم إطلاق صفارات إنذار فى عدة مستوطنات عند حدود غزة قبل قليل، وذلك فى ظل إطلاق الصاروخين من قطاع غزة.

وفى وقت سابق هاجمت زوارق بحرية الاحتلال الإسرائيلى، اليوم الأحد، مراكب الصيادين الفلسطنيين قبالة بحر مدينة غزة ومدينة خان يونس جنوب قطاع غزة بالرصاص وفتحت خراطيم المياه صوبهم

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية، أن الزوارق البحرية الإسرائيلية هاجمت المراكب وأطلقت الرصاص وهى على بعد نحو ثلاثة أميال، وفتحت خراطيم المياه صوبها ما ألحق أضرارا فى أحد المراكب وأجبرتها على الرجوع إلى شاطئ البحر.