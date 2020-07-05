شكرا لقرائتكم خبر عن تحالف الفتح يتهم السفارة الأمريكية بالتحول لثكنة عسكرية فى قلب بغداد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد "تحالف الفتح" في العراق بزعامة هادي العامري، أن السفارة الأمريكية تحولت لثكنة عسكرية في قلب العاصمة بغداد، لافتا إلى أن الفعل الذي أقدمت عليه السفارة الأمريكية يوم أمس، هو أمر مستغرب وغير مسؤول ويعد انتهاكا لكل الأعراف الدبلوماسية والقوانين الدولية، ويؤكد لنا أن هذا الفعل ينذر باستمرار انتهاك السيادة الوطنية وحرمة الدولة العراقية.

ووفقا لموقع روسيا اليوم، تساءل "تحالف الفتح": "كيف تتحول السفارة والبعثات الدبلوماسية إلى ثكنة عسكرية في قلب بغداد والأدهى من ذلك كيف يوافق أصحاب القرار العراقي بهذه الانتهاكات الصارخة دون أن يحركوا ساكنا"، متابعا: نستغرب وبشدة غياب الموقف الحكومي الواضح والصريح وكذلك نستغرب سكوت وصمت كل الذين كانوا يتباكون على هيبة الدولة دون أن يحركوا ساكنا، لأن ما جرى يوم أمس في بغداد من إرعاب الناس في وضح النهار دون سابق إنذار يقرع جرس الخطر وينذر باستمرار الانتهاكات لحرمة وسيادة العراق".

ولفت "تحالف الفتح" إلى أنه يتوجب على جميع القوى الوطنية المخلصة لهذا البلد أن تدين هذه الانتهاكات المتكررة وعلى الأمريكان الكف عن هذه الأعمال الاستفزازية للشعب العراقي العزيز، وأن يوقفوا مسلسل الانتهاكات البغيضة، وعلى الحكومة العراقية أن تتخذ كل الإجراءات الكفيلة لمنع تكرار ما حصل.