شكرا لقرائتكم خبر عن مملكة البحرين تجدد التزامها بتطبيق معايير حماية حقوق الإنسان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - جدد الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، وزير الخارجية البحريني، التزام مملكة البحرين بتطبيق كافة المعايير الدولية الخاصة بحماية حقوق الإنسان وصون كرامته بكل شفافية، وحرصها على إنجاز وتنفيذ المبادرات والبرامج التي تسهم في مواصلة الإنجازات في هذا المجال.

وذكرت وكالة الأنباء البحرانية أن ذلك جاء خلال ترأس الزياني اجتماع اللجنة التنسيقية العليا لحقوق الإنسان، الذي عقد اليوم بتقنية الفيديوكونفرانس، بمشاركة عبدالله بن فيصل بن جبر الدوسري، مساعد وزير الخارجية البحريني نائب رئيس اللجنة، وأعضاء اللجنة.

وأكد وزير الخارجية البحريني خلال الاجتماع أن هذه اللجنة هي الجهاز المكلف بالتنسيق والمتابعة والإشراف على إبراز جهود مملكة البحرين في مجال حماية حقوق الإنسان أمام المجتمع الدولي، مشيدًا بالجهود الحثيثة التي تبذلها مملكة البحرين في هذا المجال التزامًا بالمواثيق والقوانين الدولية، والاتفاقيات التي انضمت اليها المملكة .

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