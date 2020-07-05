شكرا لقرائتكم خبر عن صحة كردستان: تسجيل 267 إصابة و12 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة في حكومة إقليم كردستان، تسجيل 267 إصابة و12 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقالت الوزارة - في بيان، نشرته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء /نينا/ اليوم /الأحد/ - إنه تم تسجيل 267 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، بواقع 31 في أربيل، و129 في السليمانية، و78 في كرميان، و20 في رابرين، و2 في دهوك، و7 في حلبجة.

وأشارت الوزارة، إلى شفاء 172 حالة، بواقع 70 في أربيل، و54 في السليمانية، و33 في كرميان، و10 في رابرين، و5 في حلبجة ،كما تم تسجيل 12 حالة وفاة، موزعة بواقع 2 في أربيل، و8 في السليمانية، و2 في كرميان.

وأوضحت الوزارة، أن عدد المصابين بفيروس كورونا في إقليم كردستان منذ بداية تفشي الوباء، ارتفعت إلى 7 آلاف و315 إصابة، مقابل تعافي 2692 حالة، ووفاة 252 شخصاً.