شكرا لقرائتكم خبر عن فلسطين تسجل 264 إصابة جديدة بكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، تسجيل 264 إصابة جديدة بفيروس "كورونا المستجد"، ما يرفع حصيلة إصابات اليوم إلى 472 حالة.

وأوضحت الوزارة، في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، اليوم /الأحد/ - أن الإصابات توزعت كالتالي: 216 في محافظة الخليل، و44 في محافظة القدس، وإصابة واحدة في محافظة نابلس، و3 إصابات في محافظة رام الله والبيرة، مشيرة إلى تسجيل 9 حالات شفاء في محافظة نابلس.

وبينت الوزارة، أن العدد الإجمالي للإصابات في فلسطين بلغ 4 آلاف و722 حالة، وأن الحالات النشطة بلغت 4 آلاف و37 إصابة، وحالات الوفاة 20، فيما بلغت حالات التعافي 665 حالة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر فلسطين تسجل 264 إصابة جديدة بكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.