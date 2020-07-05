هيئة الأسرى الفلسطينين: الاحتلال يواصل عزل الأسير الجاغوب فى ظروف صعبة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينين، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تواصل منذ أسبوع عزل الأسير وائل الجاغوب بزنازين العزل الإنفرادي بظروف صعبة وسيئة.

وبينت الهيئة، في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" اليوم /الأحد/ - أنه جرى نقل الأسير الجاغوب من سجن جلبوع إلى زنازين العزل في سجن مجدو الأحد الماضي، في غرفة ضيقة سيئة التهوية والإنارة ومغيب عن العالم الخارجي وممنوع من زيارة ذويه منذ مدة طويلة.

يذكر أن الأسير الجاغوب، كان قد اعتقل عام 2001، وحكم عليه بالسجن المؤبد، وتصل مجموع سنوات اعتقاله حتى اليوم إلى ٢٥ عاما.

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