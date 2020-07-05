ريال مدريد يتغلَّب على بلباو ويقترب خطوة نحو اللقب

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تغلب ريال مدريد على مضيفه أتلتيك بلباو بهدف دون مقابل اليوم، ليقترب خطوة جديدة في طريقه لاستعادة لقب الدوري الإسباني لكرة القدم، في اللقاء الذي جمع الفريقين ضمن الجولة 34 من المسابقة.
وانتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل السلبي بعد أداء متكافئ بين الفريقين إلى حد كبير، ليستمر هذا التعادل حتى الدقيقة 73 التي شهدت هدف الفوز عن طريق سيرخيو راموس من ركلة جزاء، ليرفع ريال مدريد رصيده إلى 77 نقطة في صدارة الترتيب موسعًا الفارق مع برشلونة “حامل اللقب” وصاحب المركز الثاني إلى سبع نقاط، ولكن مع مباراة أقلّ للفريق الكتالوني الذي يلتقي في وقت لاحق اليوم مع فياريال بنفس المرحلة، فيما تجمَّد رصيد بلباو عند 48 نقطة في المركز الثامن.
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